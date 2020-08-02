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07:35 02.08.2020

Двое военных получили травмы за минувшие сутки на Донбассе – штаб ООС

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Двое военных получили травмы за минувшие сутки на Донбассе – штаб ООС

      Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе остается полностью контролируемой и украинские военнослужащие продолжают надежно держать линию обороны и соблюдать режим прекращения огня, заявляют в пресс-центре операции Объединенных сил.

      "За минувшие сутки зафиксировано 3 неприцельных обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В вечернее время противник из стрелкового оружия провоцировал наших защитников у населенного пункта Пески. Украинские воины на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали. Потерь вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в утренней сводке, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

      В то же время, говорится в информации, за минувшие сутки двое военнослужащих из состава Объединенных сил были травмированы.

      "Один воин получил осколочные ранения, задев ногой неизвестное взрывное устройство, а второй защитник - травмировал руку на одном из опорных пунктов. Обоих военнослужащих оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", - говорится в сводке.

      За текущие сутки обстрелов в районе операции Объединенных сил не зафиксировано.

Теги: #оос #сводка #донбасс
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