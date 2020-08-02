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06:35 02.08.2020

Facebook принудили заблокировать страницы сторонников президента Бразилии

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Facebook вынужденно заблокировал страницы 12 главных сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару, сообщила BBC News.

Этих людей обвинили в распространении фейковых новостей о судьях. В мае суд постановил заблокировать 12 профилей в фейсбуке и 16 – в твиттере. Среди них глава президентской партии Роберту Джефферсон и известный бразильский бизнесмен Лусиану Ханг.

Ранее Facebook отказалась выполнять решение суда. Руководство компании назвало его угрозой для свободы слова и будет обжаловать его в суде.

В минувшую пятницу верховный суд Бразилии оштрафовал Facebook за отказ заблокировать указанные страницы по всему миру. Сейчас доступ к ним закрыт только на территории Бразилии. Штраф составил 1,92 миллиона реалов (около $368 тысяч). Он будет расти на 100 тысяч реалов за каждый день неисполнения.

Пока нет информации о штрафах в отношении Twitter.

В июле Facebook заблокировала в Бразилии несколько десятков страниц в фейсбуке и инстаграме. Она объяснила блокировку тем, что владельцы пользовались вымышленными именами и выдавали себя за журналистов и СМИ. Якобы эти страницы связаны с сотрудниками администрации Болсонару, его сыновьями Эдуарду и Флавиу и другими.

Теги: #болсонару #блокирование #facebook #страницы
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