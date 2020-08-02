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06:33 02.08.2020

СММ ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений режима прекращения огня на Донбассе с 27 июля – отчет

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СММ ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений режима прекращения огня на Донбассе с 27 июля – отчет

 

 

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в период с 27 июля по 1 августа зафиксировала 225 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

      "С 00:01 27 июля до конца отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 225 нарушений режима прекращения огня", - говорится в отчете Миссии на 1 августа.

      В СММ также сообщают, что видели оружие в нарушение линий отвода по обе стороны линии соприкосновения.

      "Свобода передвижения Миссии по-прежнему ограничивалась, в том числе на контрольно-пропускном пункте рядом с Оленевкой, не контролируемой государством", - говорится в информации.

Теги: #смм_обсе #нарушения #донбасс
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