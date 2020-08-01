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18:50 01.08.2020

В Молдове количество инфицированных COVID-19 превысило 25 тыс. человек

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В Молдове количество инфицированных COVID-19 превысило 25 тыс. человек

 Количество заразившихся коронавирусом в Молдове превысило 25 000 человек, свидетельствуют официальные данные, представленные в субботу вечером "Интерфаксу" пресс-службой Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

      "Сегодня были обработаны 2 322 теста, из которых 1 815 - это первичные тесты. В результате выяснилось, что 380 результатов оказались положительными. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 25 113 человек", - говорится в сообщении.

      Согласно данным Минздрава, из медицинских учреждений были выписаны еще 302 пациента. Таким образом, в общей сложности от коронавируса излечились 17 тыс. 571 человек. В то же время, в субботу скончались еще 5 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Общее число жертв пандемии в Молдове возросло до 788 человек.

      После того, как в июне и начале июля уровень распространения коронавируса снизился, в последние две недели июля количество заболевших выросло примерно на 25%. В связи с этим, Национальная комиссия по общественному здравоохранению приняла решение о продлении до 31 августа действия чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

      Это означает, что сохраняются почти все прежние ограничения - запрет собираться не более трех человек, запрет на работу ночных клубов, дискотек, ограничения для людей старшего возраста. Сохраняется запрет на открытие детских оздоровительных лагерей, школ и детских садов до 1 сентября, а также остается обязательной самоизоляция на 14 дней для граждан Молдовы, возвращающихся в страну.

      В пятницу Комиссия объявила также об ужесточении некоторых мер и введении ограничений, которые ранее были сняты. В частности, с 1 августа снова запрещена работа открытых бассейнов, которым разрешили работать с 15 июля.

Теги: #молдова #коронавирус
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