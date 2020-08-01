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18:03 01.08.2020

Предприятия и учреждения Тернополя с 3 августа будут работать в обычном режиме, горсовет соберется на внеочередную сессию для обсуждения законности постановления об отнесении города к "красной зоне"

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Предприятия и учреждения Тернополя с 3 августа будут работать в обычном режиме, горсовет соберется на внеочередную сессию для обсуждения законности постановления об отнесении города к "красной зоне"

Предприятия и учреждения г.Тернополя с понедельника, 3 августа, будут работать в обычном режиме, мэр города Сергей Надал созывает внеочередную сессию городского совета для обсуждения законности постановления Кабинета министров Украины об отнесении Тернополя к "красной зоне."

"Государственная комиссия ТЭБ и ЧС отнесла Тернополь к "красному" уровню эпидемической опасности, что должно означать запрет пассажирских перевозок, работы учреждений сферы культуры, общественного питания, ТРЦ, социальных и реабилитационных учреждений и тому подобное. Основания принятия по Тернополю такого решения не установлены, поскольку показатели уровня заболеваемости COVID-19 в нашем городе за последние дни пошли на спад и держатся на том же низком уровне", - сообщает пресс-служба Тернопольского горсовета в субботу.

По информации горсовета, в частности, по состоянию на 1 августа в Тернополе следующая ситуация: среднее количество тестирований методом ПЦР составляет 78,1 (показатель должен быть не менее 24); коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 11,1 (показатель - 11); показатель динамики роста случаев инфицирования - 12,5 (показатель - 10).

В то же время "красный" уровень эпидемической опасности, как подчеркивают власти города, устанавливается в случае загруженности больше 75% коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19. Сейчас в Тернополе этот показатель составляет 46,89%, что вдвое меньше норматива.

"Поэтому, с целью обеспечения нормальной жизнедеятельности города и защищая права Тернополя на труд и свободу передвижения, мэр Сергей Надал в понедельник, 3 августа, созывает внеочередную сессию городского совета, во время которой на рассмотрение депутатов будет вынесен вопрос оценки законности данного постановления об отнесении Тернополя в "красную" зону", - говорится в сообщении.

Так, с понедельника, 3 августа, предприятия, учреждения и организации Тернополя будут работать в обычном режиме.

Ранее мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что считает решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сугубо политическим.

"Создается впечатление, что Тернополь хотят изолировать от Украины. Нас хотят взять в блокаду", - написал он на странице в Фейсбуке.

Теги: #коронавирус #тернополь
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