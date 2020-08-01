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17:36 01.08.2020

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала субботы – штаб ООС

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Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала субботы – штаб ООС

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала субботы, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что ситуация в районе ООС остается контролируемой. Украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

В то же время в ООС подчеркивают, что если во время вражеского обстрела будет угроза здоровью и жизни украинских военнослужащих, или угроза захвата территории, то воины готовы давать адекватный ответ действиям врага.

Теги: #рф #оос #ордло
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