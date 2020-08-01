События

17:06 01.08.2020

В поезде "Киев-Мариуполь" мужчина напал на женщину и пытался изнасиловать, полиция задержала злоумышленника – "Укрзализныця"

2 мин читать
В поезде "Киев-Мариуполь" мужчина напал на женщину и пытался изнасиловать, полиция задержала злоумышленника – "Укрзализныця"

Правоохранители задержали злоумышленника, совершившего в субботу нападение на пассажирку поезда №84 сообщением "Киев-Мариуполь", сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"Мужчину, который 1 августа во время движения поезда №84 сообщением Киев-Мариуполь совершил нападение на одну из пассажирок и нанес ей телесные повреждения, был задержан Национальной полицией Украины", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Так, по информации пассажирки, мужчина без верхней одежды ворвался в купе, где она находилась с несовершеннолетним сыном, и начал наносить ей телесные повреждения и пытался изнасиловать.

Об инциденте было сообщили машинисту и начальнику поезда. После чего злоумышленник был задержан правоохранителями, а поездная бригада предоставила все необходимые показания.

"Действия указанного лица будет квалифицировать официальное следствие. "Укрзализныця" приносит искренние извинения пострадавшей пассажирке и еще раз подчеркивает насущную необходимость обновления сопровождение поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров", - говорится в сообщении.

Позже заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подтвердил, что злоумышленника, избившего и пытавшегося изнасиловать Анастасию Луговую ночью в поезде задержала полиция, а также отметил, что мужчине уже готовится подозрение.

"Полиция и прокуратура готовит ему подозрение по статьям - нанесение телесных повреждений средней тяжести и попытку изнасилования. Полиция и прокуратура будет просить судью выбрать меру пресечения в виде ареста без права выхода под залог, так как этот человек просто опасен для окружающих", - написал Геращенко на странице в Фейсбуке.

Заглавы МВД также отметил, что злоумышленник - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения – ранее был трижды судим: в 1996 году за угон автомобиля, в 1999 за хулиганство, 2008 году - за кражу.

Теги: #нападение #изнасилование #укрзализныця
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:05 31.07.2020
"Укрзализныця" в связи с усилением карантина временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе – Криклий

"Укрзализныця" в связи с усилением карантина временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе – Криклий

18:34 30.07.2020
"Укрзализныця" будет сотрудничать с немецкой HHLA для развития интермодальных перевозок в Украине и странах Балтии и Восточной Европы

"Укрзализныця" будет сотрудничать с немецкой HHLA для развития интермодальных перевозок в Украине и странах Балтии и Восточной Европы

12:37 29.07.2020
S&P повысило рейтинг "Укрзализныци" до " B-" с прогнозом "негативный"

S&P повысило рейтинг "Укрзализныци" до " B-" с прогнозом "негативный"

16:04 28.07.2020
Кабмин утвердил финплан "Укрзализныци" на 2020г - Шмыгаль

Кабмин утвердил финплан "Укрзализныци" на 2020г - Шмыгаль

15:52 27.07.2020
"Укрзализныця" реструктуризировала $200 млн долга Сбербанку (Украина)

"Укрзализныця" реструктуризировала $200 млн долга Сбербанку (Украина)

14:15 27.07.2020
"Укрзализныця" обсуждает с партнерами из США дополнительную поставку до 40 дизельных локомотивов

"Укрзализныця" обсуждает с партнерами из США дополнительную поставку до 40 дизельных локомотивов

11:57 24.07.2020
СБУ идентифицировала всех российских наемников, причастных к гибели украинских военных при освобождении Лисичанска

СБУ идентифицировала всех российских наемников, причастных к гибели украинских военных при освобождении Лисичанска

16:00 23.07.2020
"Укрзализныця" возобновляет питание в пассажирских поездах

"Укрзализныця" возобновляет питание в пассажирских поездах

10:49 23.07.2020
Криклий обсудил с президентом Швейцарии возможное сотрудничество в обновлении подвижного состава "Укрзализныци"

Криклий обсудил с президентом Швейцарии возможное сотрудничество в обновлении подвижного состава "Укрзализныци"

17:03 22.07.2020
В Запорожье избили бойца батальона "Азов", он находится в коме - полиция

В Запорожье избили бойца батальона "Азов", он находится в коме - полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Полтавский террорист" был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате - Аваков

В Украине за сутки выявлено 1172 новых случаев заражения COVID-19, 556 выздоровевших, 16 новых жертв вируса

"Полтавский террорист" Роман Скрипник взявший в заложники человека ликвидирован снайпером  - Геращенко

Во время спецоперации "полтавский террорист" был ликвидирован – Нацполиция

В Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина

ПОСЛЕДНЕЕ

В Молдове количество инфицированных COVID-19 превысило 25 тыс. человек

Предприятия и учреждения Тернополя с 3 августа будут работать в обычном режиме, горсовет соберется на внеочередную сессию для обсуждения законности постановления об отнесении города к "красной зоне"

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала субботы – штаб ООС

17-летний американец обвиняется во взломе твиттер-аккаунтов ряда известных людей

В Берлине на акцию против "коронавирусных" ограничений собрались около 7 тыс. человек

Задержанные россияне не собирались покидать Беларусь и лететь в Стамбул - СК республики

В распределении Украины на зоны карантина нет никакого политического подтекста – Степанов

В Житомирской области на двух фермах произошли пожары, погибли около 30 козлят

В Закарпатской области четверо подростков избили 12-летнюю девочку

В Запорожской области четыре человека погибли в результате столкновение легковушки с грузовиком

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА