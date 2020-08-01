В поезде "Киев-Мариуполь" мужчина напал на женщину и пытался изнасиловать, полиция задержала злоумышленника – "Укрзализныця"

Правоохранители задержали злоумышленника, совершившего в субботу нападение на пассажирку поезда №84 сообщением "Киев-Мариуполь", сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"Мужчину, который 1 августа во время движения поезда №84 сообщением Киев-Мариуполь совершил нападение на одну из пассажирок и нанес ей телесные повреждения, был задержан Национальной полицией Украины", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Так, по информации пассажирки, мужчина без верхней одежды ворвался в купе, где она находилась с несовершеннолетним сыном, и начал наносить ей телесные повреждения и пытался изнасиловать.

Об инциденте было сообщили машинисту и начальнику поезда. После чего злоумышленник был задержан правоохранителями, а поездная бригада предоставила все необходимые показания.

"Действия указанного лица будет квалифицировать официальное следствие. "Укрзализныця" приносит искренние извинения пострадавшей пассажирке и еще раз подчеркивает насущную необходимость обновления сопровождение поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров", - говорится в сообщении.

Позже заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подтвердил, что злоумышленника, избившего и пытавшегося изнасиловать Анастасию Луговую ночью в поезде задержала полиция, а также отметил, что мужчине уже готовится подозрение.

"Полиция и прокуратура готовит ему подозрение по статьям - нанесение телесных повреждений средней тяжести и попытку изнасилования. Полиция и прокуратура будет просить судью выбрать меру пресечения в виде ареста без права выхода под залог, так как этот человек просто опасен для окружающих", - написал Геращенко на странице в Фейсбуке.

Заглавы МВД также отметил, что злоумышленник - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения – ранее был трижды судим: в 1996 году за угон автомобиля, в 1999 за хулиганство, 2008 году - за кражу.