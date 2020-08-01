События

16:56 01.08.2020

В Берлине на акцию против "коронавирусных" ограничений собрались около 7 тыс. человек

1 мин читать
В Берлине на акцию против "коронавирусных" ограничений собрались около 7 тыс. человек

Тысячи демонстрантов протестуют в Берлине против "коронавирусных" ограничений - по данным издания Morgenpost, в центре города, на улице Унтер-ден-Линден, собралось около 7 тысяч человек, многие из которых без масок.

"Многие по-прежнему не придерживаются правил. Наши коллеги через громкоговорители просят их соблюдать правила. Зафиксировано много нарушений с тем, чтобы потом была возможность наложить штрафны", - пишет в твиттере столичная полиция.

Сообщается, что в настоящее время демонстранты движутся к Колонне победы Зигесзойле, где через час планируется митинг. Изначально была заявлена акция численностью в 1 тысячу человек.

В общей сложности в Берлине в субботу выданы разрешения на десятки демонстраций и митингов, они продлятся до позднего вечера. Над городом летает вертолет, чтобы, как пишет в твиттере полиция, иметь возможность лучше оценивать обстановку.

Теги: #коронавирус #протест #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:30 01.08.2020
В распределении Украины на зоны карантина нет никакого политического подтекста – Степанов

В распределении Украины на зоны карантина нет никакого политического подтекста – Степанов

12:45 01.08.2020
При переходе в оранжевую зону детские лагеря перестанут принимать новые смены детей, уже отдыхающие добудут до конца смены – Ляшко

При переходе в оранжевую зону детские лагеря перестанут принимать новые смены детей, уже отдыхающие добудут до конца смены – Ляшко

11:39 01.08.2020
Украина двигается по "желтому сценарию" развития эпидемии COVID-19, можно прогнозировать до 4 тыс. летальных случаев – Ляшко

Украина двигается по "желтому сценарию" развития эпидемии COVID-19, можно прогнозировать до 4 тыс. летальных случаев – Ляшко

11:04 01.08.2020
На Окинаве введен режим ЧП в связи с ростом заболеваемости COVID-19

На Окинаве введен режим ЧП в связи с ростом заболеваемости COVID-19

10:56 01.08.2020
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 17,5 млн, число скончавшихся приблизилось к 680 тыс.

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 17,5 млн, число скончавшихся приблизилось к 680 тыс.

10:52 01.08.2020
В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявили у 101 человека, 40 выздоровели

В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявили у 101 человека, 40 выздоровели

09:15 01.08.2020
В Украине за сутки выявлено 1172 новых случаев заражения COVID-19, 556 выздоровевших, 16 новых жертв вируса

В Украине за сутки выявлено 1172 новых случаев заражения COVID-19, 556 выздоровевших, 16 новых жертв вируса

08:00 01.08.2020
Число заражений коронавирусом в Казахстане перевалило за 90 тысяч

Число заражений коронавирусом в Казахстане перевалило за 90 тысяч

05:02 01.08.2020
В Китае за сутки выявлены 68 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

В Китае за сутки выявлены 68 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

22:57 31.07.2020
Ситуация с коронавирусом во Франции продолжает ухудшаться

Ситуация с коронавирусом во Франции продолжает ухудшаться

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Полтавский террорист" был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате - Аваков

В Украине за сутки выявлено 1172 новых случаев заражения COVID-19, 556 выздоровевших, 16 новых жертв вируса

"Полтавский террорист" Роман Скрипник взявший в заложники человека ликвидирован снайпером  - Геращенко

Во время спецоперации "полтавский террорист" был ликвидирован – Нацполиция

В Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина

ПОСЛЕДНЕЕ

В поезде "Киев-Мариуполь" мужчина напал на женщину и пытался изнасиловать, полиция задержала злоумышленника – "Укрзализныця"

Задержанные россияне не собирались покидать Беларусь и лететь в Стамбул - СК республики

В Житомирской области на двух фермах произошли пожары, погибли около 30 козлят

В Закарпатской области четверо подростков избили 12-летнюю девочку

В Запорожской области четыре человека погибли в результате столкновение легковушки с грузовиком

Спецслужбы РФ проводят в Украине спецоперации по созданию конфликтов для разобщения и поляризации украинского общества – глава СВР

Строительство сервисных центров на двух КПВВ на Донбассе запланировано на осень – Минреинтеграции

Полицейские действовали в пределах своих полномочий во время обезвреживания "полтавского террориста" – предварительные выводы ГБР

На Донбассе не зафиксировано случаев нарушения режима тишины за текущие сутки – Минобороны

"Полтавский террорист" был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате - Аваков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА