В Берлине на акцию против "коронавирусных" ограничений собрались около 7 тыс. человек

Тысячи демонстрантов протестуют в Берлине против "коронавирусных" ограничений - по данным издания Morgenpost, в центре города, на улице Унтер-ден-Линден, собралось около 7 тысяч человек, многие из которых без масок.

"Многие по-прежнему не придерживаются правил. Наши коллеги через громкоговорители просят их соблюдать правила. Зафиксировано много нарушений с тем, чтобы потом была возможность наложить штрафны", - пишет в твиттере столичная полиция.

Сообщается, что в настоящее время демонстранты движутся к Колонне победы Зигесзойле, где через час планируется митинг. Изначально была заявлена акция численностью в 1 тысячу человек.

В общей сложности в Берлине в субботу выданы разрешения на десятки демонстраций и митингов, они продлятся до позднего вечера. Над городом летает вертолет, чтобы, как пишет в твиттере полиция, иметь возможность лучше оценивать обстановку.