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16:43 01.08.2020

Задержанные россияне не собирались покидать Беларусь и лететь в Стамбул - СК республики

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Задержанные россияне не собирались покидать Беларусь и лететь в Стамбул - СК республики

Следственный комитет Беларуси располагает доказательствами, что задержанные в Минске россияне не собирались покидать республику и лететь в Стамбул, заявил представитель ведомства Александр Агафонов.

"Как выяснило следствие, лететь туда (в Стамбул - ИФ) они не намеревались", - заявил Агафонов в эфире белорусского телеканала ОНТ в пятницу.

Он уточнил, что все задержанные в Беларуси россияне допрошены с участием защиты, "их показания непоследовательны, а цели нахождения в Беларуси противоречивы".

Агафон заявил, что, по словам допрошенных, "11 человек намеревалось лететь в Венесуэлу, 15 следовало в Турецкую Республику, два - на Кубу, один - в Сирию, один - не знал куда летит, еще трое отказались от показаний".

"Представляется сомнительным, что одним рейсом в самолете можно совершить перелет в страны различных континентов", - добавил он.

Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали 29 августа ночью под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны.

30 июля Служба безопасности Украины заявила, что будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков. 31 июля МИД Беларуси передал Украине список задержанных и обратился с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины.

30 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия не признает задержанных в Беларуси гражданами Украины.

На просьбу прокомментировать, какой будет реакция российской стороны в случае возможной экстрадиции задержанных в Беларуси в Украину, поскольку половина обвиняемых является гражданами этой страны, Песков сказал: "Мы не признаем украинского гражданства. Они граждане России".

31 июля стало известно, что украинский Офис генпрокурора обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства.

"28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258-3 УК Украины)", - сообщили украинские правоохранители.

Украина будет просить о выдаче 28 задержанных, которым предъявлены подозрения. "Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц Украине для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе", - добавили в Офисе генпрокурора.

Теги: #рф #турция #беларусь
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