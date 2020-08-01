В распределении Украины на зоны карантина нет никакого политического подтекста – Степанов

Решение о продлении в Украине адаптивного карантина по новым правилам и распределение регионов в соответствии с уровнем распространения коронавирусной инфекции не имеет никакого намека на политику, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы честно говорим, какая ситуация в том или ином регионе. Мы показываем цифры, в связи с чем нужно вводить "зеленый", "желтый" или "красный" уровни. В Министерстве здравоохранения нет ни одного намека на политику", - подчеркнул министр во время рабочей поездки в Ровенскую область в субботу, передает пресс-служба Минздрава в своем Telegram-канале.

По словам Степанова, определение уровня распространения COVID-19 в каждом регионе происходит автоматически без влияния человеческого фактора.

Ранее мэр города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив заявил, что в ходе распределения Украины на зоны карантина власть "пошла по пути ограничений, а не диалога с городами".

"Говорить можно долго, но вывод один - это разделение на зоны очень субъективно и уже попахивает политической целесообразностью!", - написал он в Фейсбуке.

Мэр Тернополя Сергей Надал также заявил, что считает решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сугубо политическим.

"Создается впечатление, что Тернополь хотят изолировать от Украины. Нас хотят взять в блокаду", - подчеркнул он.

Как сообщалось, с 1 августа в Украине вступило в силу постановление Кабинета министров от 22 июля 2020 №641 "Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Согласно документу, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа 2020 года.

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленая, желтая, оранжевая и красная по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.