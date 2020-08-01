События

16:21 01.08.2020

В Житомирской области на двух фермах произошли пожары, погибли около 30 козлят

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В Житомирской области на двух фермах произошли пожары, погибли около 30 козлят

В Житомирской области ночью в селах Гай и Лихоселка на двух фермах произошли пожары, в результате одного из них погибло около 3 десятков козлят, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"31 июля в 22:28 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в с.Гай Житомирского района в помещении фермы. На момент прибытия отделения спасателей 2-й Государственной пожарно-спасательной части огнем было охвачено деревянную кровлю сооружения на площади 700 кв.м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение было осложнено тем, что внутри сооружения было большое количество сена, и пожар быстро набирала обороты. По предварительной информации, в загоне находилось 109 голов мелкого рогатого скота (коз и козлят).

Так, пожар локализован в 00:55 на площади 700 кв.м., ликвидация продолжалась до 5:50.

"Огнем повреждено перекрытие, внутренняя отделка и крыша, уничтожено 15 т сена и около 3 десятков козлят. Количество спасенного поголовья пока устанавливается", - добавили в ведомстве.

Кроме того, в час ночи спасателям Чудновского района поступило сообщение о пожаре на ферме в с.Лихоселка. Отмечается, что в помещении на момент возгорания находились четыре коровы, однако владельцам удалось их быстро вывести. По прибытию спасателей огнем была охвачена крыша здания на площади около 900 кв.м.

"Увеличению масштабов пожара способствовало то, что в помещении хранилось сено и солома. … Совместными усилиями в 2:20 пожар удалось локализовать, а в 6:10 - ликвидировать. Огнем повреждено перекрытие и внутренняя отделка, уничтожена крыша, 19т соломы и 21т сена", - отметили в ГСЧС.

Все обстоятельства и причины пожаров устанавливаются специалистами.

Теги: #гсчс #пожар #житомирская_область
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