В Запорожской области четыре человека погибли в результате столкновение легковушки с грузовиком

В Запорожской области в результате столкновения легковушки с грузовиком на автодороге "Васильевка-Бердянск" погибли четыре человека, правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"1 августа около 8 часов в Васильевский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение о смертельной аварии на автодороге "Васильевка-Бердянск"... По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля "BМW" во время обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем "MАN", - сказано в сообщении на сайте полиции.

Так, в результате ДТП погибли четыре человека, еще один пострадавший госпитализирован.

Сейчас на месте совершения аварии организован объезд транспорта через соседние населенные пункты. Кроме того, правоохранители просят свидетелей ДТП и водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи касательно аварии, обратиться в полицию.