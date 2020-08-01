Спецслужбы РФ проводят в Украине спецоперации по созданию конфликтов для разобщения и поляризации украинского общества – глава СВР

Российские спецслужбы проводят в Украине специальные операции, направленные на создание дополнительных конфликтов, разобщение и поляризацию украинского общества, подрыв основ государственности, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Валерий Кондратюк

"Ставка делается на системную дискредитацию украинской национальной идеи и западного цивилизационного выбора, демонстрацию "искусственности украинской идентичности и государства". Москва активно манипулирует фактором временно оккупированных территорий, пытаясь противопоставить народ Украины и "киевскую власть", которая якобы предала предвыборные обещания по долгожданному миру в Донбассе", - отмечает Кондратюк в своей статье для интернет-издания "ZN.UA", опубликованной в субботу.

Глава СВР подчеркивает, что политическая цель РФ – это дестабилизировать общественно-политическую жизнь в Украине до такого уровня, чтобы Кремль смог поднять вопросы необходимости "гуманитарной помощи" и "перекрыть кислород Украине "братскими" объятиями".

"Фактически речь идет о попытках разжигания на территории нашего государства "войны всех против всех" и проведении на этом фоне политически-диверсионной и/или силовой операции по смене руководства государства в среднесрочной перспективе", - добавил он.

Так, Кондратюк подчеркнул, что "фирменными инструментами" спецслужба РФ чаще всего становятся провокации, использование агентуры влияния, террор и политические убийства.