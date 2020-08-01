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13:54 01.08.2020

Строительство сервисных центров на двух КПВВ на Донбассе запланировано на осень – Минреинтеграции

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Строительство сервисных центров на двух КПВВ на Донбассе запланировано на осень – Минреинтеграции

На двух контрольно-пропускных пунктах въезда/выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях – осенью планируется начать создание сервисных центров, сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Инна Голованчук.

"Все КПВВ сейчас у разных балансодержателей. Это не является эффективным, ведь все эти структуры имеют разное бюджетирование, и поэтому возможности по содержанию и развитию КПВВ разные. Именно поэтому наше Министерство взяло на себя опеку над КПВВ и создало соответствующее государственное предприятие "Реинтеграция и восстановление". На всех КПВВ должны быть единые стандарты качества и комфорта для граждан. Люди должны иметь возможность получить максимум услуг на КППВ - от правовой до административной. Поэтому у каждого пункта въезда-выезда мы планируем создать такие сервисные центры. Уже осенью планируем заняться двумя КПВВ - один в Луганской, один в Донецкой областях", - цитирует Голованчук пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Она отметила, что во всех таких сервисных центрах должна действовать правительственная программа "Доступные лекарства".

"Есть понимание международных партнеров, их поддержка. Весьма вероятно, что через несколько лет можно реализовать такие сервисные центры на всех КПВВ. Отдельно отмечу, что вопросы безопасности при проектировании мобильных сервисных центров учтены. И не забывайте, что эти сервисные центры - это в первую очередь для граждан, чьи права нарушены и мы как государство должны сделать все для их восстановления", - добавила заместитель министра.

Ранее Минреинтеграции заявляло о необходимости обустройства сервисными центрами всех КПВВ на линии соприкосновения с временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях и на админгранице с временно оккупированным Крымским полуостровом.

Теги: #кпвв #ордло
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