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13:52 01.08.2020

Полицейские действовали в пределах своих полномочий во время обезвреживания "полтавского террориста" – предварительные выводы ГБР

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Полицейские действовали в пределах своих полномочий во время обезвреживания "полтавского террориста" – предварительные выводы ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) по результатам первоочередных следственных действий установило, что полицейские действовали в пределах своих полномочий во время спецоперации по обезвреживанию "полтавского террориста" Романа Скрипника, сообщает пресс-служба ГБР.

"Как предусмотрено законом, ГБР расследует обстоятельства гибели "полтавского террориста" во время задержания: пока оснований считать действия полицейских неправомерными нет", - сказано в сообщении ГБР на странице в Фейсбуке.

Так, согласно результатам первоочередных следственных действий, полицейские действовали в пределах своих полномочий.

В то же время, как отмечается, окончательные выводы о правомерности действий правоохранителей будут сделаны по результатам досудебного расследования.

Ранее Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений, повлекших смерть 32-летнего гражданина при задержании сотрудниками ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 365 и ч. 1 ст. 115 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа и умышленное убийство).

Как сообщалось, в Полтаве 23 июля утром была начата спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством, который, пытаясь избежать ответственности, оказал сопротивление, угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5 и взял работника уголовного розыска в заложники.

После переговоров злоумышленник отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции Украины в Полтавской области Виталия Шияна, потребовал автомобиль и отправился на нем вместе с новым заложником в сторону выезда из города, после чего ездил по дорогам Решетиловского района Полтавской области.

Полиция сообщила, что злоумышленник является местным жителем, ему 32 года, его зовут Роман Скрипник и он неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и хранение наркотических веществ. Выдвинутое им требование - не привлекать его к уголовной ответственности.

После злоумышленник, захвативший заложника и покинувший город на предоставленном ему правоохранителями автомобиле, посреди дороги покинул автомобиль и скрылся в лесопосадке, заложник остался невредим.

"01 августа, около 02.00, на окраине поселка Опошня Зеньковского района во время проведения розыскных мероприятий по розыску Скрипника в один из нежилых домов зашел начальник Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Гума и обнаружил преступника. В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского", - написал замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в ночь на субботу.

Геращенко отметил, что у сотрудника полиции с собой было табельное оружие

"Преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД точным выстрелом. У заложника было три секунды для того чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим", - подчеркнул Геращенко.

Теги: #гбр #терроризм #полтава
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