При переходе в оранжевую зону детские лагеря перестанут принимать новые смены детей, уже отдыхающие добудут до конца смены – Ляшко

При переходе в оранжевую зону детские лагеря перестанут принимать новые смены детей, уже отдыхающие дети добудут до конца смены, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Если во время оздоровительной смены произойдет переход региона из зеленой или желтой зоны в оранжевую, будет действовать запрет на прием детей на новые смены. Те дети, которые уже пребывают на отдыхе, продолжат отдыхать и завершат смену", - сказал он на брифинге в субботу.