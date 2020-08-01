События

11:39 01.08.2020

Украина двигается по "желтому сценарию" развития эпидемии COVID-19, можно прогнозировать до 4 тыс. летальных случаев – Ляшко

1 мин читать
Украина двигается по "желтому сценарию" развития эпидемии COVID-19, можно прогнозировать до 4 тыс. летальных случаев – Ляшко

Эпидемия COVID-19 в Украине развивается по "желтому сценарию", который предполагает возможность до 4 тысяч летальных случаев и 400 тысяч случаев инфицирования COVID-19, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Когда месяц назад мы впервые презентовали наши прогнозы, Украина двигалась по желто-зеленому сценарию. Сейчас наша динамика четко отражает желтый сценарий, и, к сожалению, мы ориентируемся на 4 тыс. летальных случаев и около 400 тыс. случаев инфицирования, которые могут быть в нашей стране", - сказал он на брифинге в субботу.

При этом Ляшко подчеркнул, что карантинные мероприятия в настоящее время являются единственным способом сдерживания развития заболевания.

Как сообщалось, в Украине количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро 1 августа 71 056 человек, выздоровели – 39 308, умерли с начала пандемии от коронавирусной болезни 1 709 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 30 039 человек.

Теги: #ляшко #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:04 01.08.2020
На Окинаве введен режим ЧП в связи с ростом заболеваемости COVID-19

На Окинаве введен режим ЧП в связи с ростом заболеваемости COVID-19

10:56 01.08.2020
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 17,5 млн, число скончавшихся приблизилось к 680 тыс.

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 17,5 млн, число скончавшихся приблизилось к 680 тыс.

10:52 01.08.2020
В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявили у 101 человека, 40 выздоровели

В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявили у 101 человека, 40 выздоровели

10:50 01.08.2020
Глава делегации Украины в ТКГ Кравчук может положиться на команду "Батькивщины", заявила Тимошенко

Глава делегации Украины в ТКГ Кравчук может положиться на команду "Батькивщины", заявила Тимошенко

09:15 01.08.2020
В Украине за сутки выявлено 1172 новых случаев заражения COVID-19, 556 выздоровевших, 16 новых жертв вируса

В Украине за сутки выявлено 1172 новых случаев заражения COVID-19, 556 выздоровевших, 16 новых жертв вируса

08:35 01.08.2020
За полгода количество пожаров в лесах выросло втрое, площадь - в 40 раз

За полгода количество пожаров в лесах выросло втрое, площадь - в 40 раз

08:00 01.08.2020
Число заражений коронавирусом в Казахстане перевалило за 90 тысяч

Число заражений коронавирусом в Казахстане перевалило за 90 тысяч

07:22 01.08.2020
Российские наемники совершили 4 обстрела позиций украинских военных на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники совершили 4 обстрела позиций украинских военных на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

07:01 01.08.2020
Диверсантам, взорвавшим в 2014 году мост в Луганской области, сообщено о подозрении - прокуратура

Диверсантам, взорвавшим в 2014 году мост в Луганской области, сообщено о подозрении - прокуратура

05:35 01.08.2020
"Полтавский террорист" Роман Скрипник взявший в заложники человека ликвидирован снайпером  - Геращенко

"Полтавский террорист" Роман Скрипник взявший в заложники человека ликвидирован снайпером  - Геращенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Полтавский террорист" был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате - Аваков

В Украине за сутки выявлено 1172 новых случаев заражения COVID-19, 556 выздоровевших, 16 новых жертв вируса

"Полтавский террорист" Роман Скрипник взявший в заложники человека ликвидирован снайпером  - Геращенко

Во время спецоперации "полтавский террорист" был ликвидирован – Нацполиция

В Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина

ПОСЛЕДНЕЕ

"Полтавский террорист" был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате - Аваков

Супруга рэпера Картрайта не признала вину в убийстве мужа

Иранская сторона заявила о готовности провести очередной раунд переговоров по сбитому самолету МАУ в октябре в Тегеране – МИД

В ДТП во Львовской области пострадали два человека, сгорели два мотоцикла

Во время спецоперации "полтавский террорист" был ликвидирован – Нацполиция

С 1 августа на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности ограничат движение транспорта - КГГА

В Китае за сутки выявлены 68 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

Фармкомпания "Фармак" представит в Музее науки инсталляцию увеличенной копии клетки человека

Директор и юрист госпредприятия, требовавшие взятку за предоставление помещения в аренду, предстанут перед судом – полиция

Запуск французской ракеты Ariane 5 отменен за четыре минуты до старта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА