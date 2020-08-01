Супруга рэпера Картрайта не признала вину в убийстве мужа

Обвиняемая в убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) его супруга Марина Кохал не признаёт вину, сообщила в субботу "Интерфаксу" адвокат Ирина Скурту.

"Вину свою она не признаёт. Считаем, что обвинение вообще не обосновано, поскольку пока непонятна причина смерти и, вообще, было ли событие преступления", - сказала она.

Она уточнила, что результаты экспертизы останков Картрайта будут готовы предварительно через один-два месяца.

Кроме того, в день обращения в полицию обвиняемую возили на наркологическое освидетельствование. "С его результатами мы не ознакомлены. Марина уверяет, что ничего не употребляла", - сказала Скурту.

Она добавила, что на теле Кохал нет видимых следов применения насилия, которые говорили бы о ссоре между супругами.

В настоящий момент должен начаться суд по избранию в отношении Кохал меры пресечения. Следствие намерено просить об аресте. Защита пока не определилась с ходатайством. "В деле два адвоката. Мы хотим для начала познакомиться с материалами и будем принимать решение только после этого, коллегиально", - пояснила Скурту.

В минувший четверг после обнаружения в квартире в центре Петербурга расчленённого тела 30-летнего рэпера из Украины Энди Картрайта (Александра Юшко) было возбуждено уголовное дело об убийстве. Его супруга Марина Кохал рассказала, что артист умер предположительно 25 июля от передозировки наркотиков, а она якобы расчленила тело и искала способ его сокрыть, чтобы объявить безвестно пропавшим.

Следствие в свою очередь полагает, что между супругами случился конфликт, и Кохал убила Юшко, после расчленив тело для сокрытия преступления.

Энди Картрайт (Александр Юшко) - рэпер из Украины, известный участием в российском Versus Battle. В последнее время проживал в Санкт-Петербурге. Первый альбом выпустил в 2012 году.