Иранская сторона заявила о готовности провести очередной раунд переговоров по сбитому самолету МАУ в октябре в Тегеране – МИД

Иранская сторона подтвердила заинтересованность в скорейшем завершении переговоров по урегулированию вопросов, связанных со сбитым самолетом рейса PS752 авиакомпании МАУ, сообщила пресс-служба МИД Украины.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по юридическим вопросам и международному праву, глава делегации Ирана на переговорах в Украине Мохсен Бахарванд на встрече с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой 31 июля в Киеве, отмечается в сообщении.

"Он (Бахарванд – ИФ) подтвердил, что иранская сторона берет на себя ответственность за сбивание украинского самолета и серьезно отнесется к выполнению своих международно-правовых обязательств по установлению обстоятельств трагедии, привлечению виновных к ответственности и выплаты необходимых компенсаций", - сообщила пресс-служба.

В свою очередь Кулеба отметил положительную позицию Ирана во время переговоров 30 июля. Он заверил, что Украина и в дальнейшем будет строить переговорный процесс конструктивно, и выразил надежду на соблюдение Ираном этой позиции в течение переговоров.

Во встрече также приняли участие заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, посол Ирана в Украине Манучехр Моради, а также помощник министра и директор департамента Евразии Министерства иностранных дел Ирана Алиреза Хагигиян.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ.