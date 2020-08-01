События

10:56 01.08.2020

В ДТП во Львовской области пострадали два человека, сгорели два мотоцикла

1 мин читать
В ДТП во Львовской области пострадали два человека, сгорели два мотоцикла

Два мотоциклиста пострадали в ДТП во Львовской области, а также сгорели их транспортные средства, сообщает пресс-служба главного управления Госслужбы по ЧС во Львовской области.

По данным пресс-службы, 31 июля в 22:38 на телефон 101 поступила информация о тройном ДТП возле села Колодрубы Николаевского района: на автодороге Пустомыты-Меденичи столкнулись два мотоцикла и трактор.

В результате столкновения пострадали водители обоих мотоциклов. С травмами различной степени тяжести их доставили в городскую больницу Дрогобыча.

Кроме того, в результате столкновения оба мотоцикла загорелись и были уничтожены огнем.

Теги: #дтп #львовская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:31 31.07.2020
Во Львовской области полицейского задержали при получении взятки в $8 тыс

Во Львовской области полицейского задержали при получении взятки в $8 тыс

21:58 30.07.2020
В лавре УГКЦ на Львовщине обнаружена вспышка коронавируса

В лавре УГКЦ на Львовщине обнаружена вспышка коронавируса

21:34 30.07.2020
В Николаеве маршрутка врезалась в дерево, пострадали девять человек

В Николаеве маршрутка врезалась в дерево, пострадали девять человек

09:39 29.07.2020
За сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 149 человек

За сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 149 человек

09:56 28.07.2020
Во Львовской области от взрыва в автомобиле на базе отдыха погиб мужчина

Во Львовской области от взрыва в автомобиле на базе отдыха погиб мужчина

15:08 25.07.2020
В ДТП на Киевщине с участием автобуса, грузовика и легковушки один человек погиб, 9 госпитализированы

В ДТП на Киевщине с участием автобуса, грузовика и легковушки один человек погиб, 9 госпитализированы

12:45 25.07.2020
В Хмельницкой области произошло ДТП с участием "скорой помощи"

В Хмельницкой области произошло ДТП с участием "скорой помощи"

11:54 24.07.2020
МТСБУ разоблачило попытки мошенничества за рубежом при оформлении ДТП с участием авто с украинской регистрацией

МТСБУ разоблачило попытки мошенничества за рубежом при оформлении ДТП с участием авто с украинской регистрацией

08:26 24.07.2020
Во Львовской области 126 новых случаев заболевания коронавирусом

Во Львовской области 126 новых случаев заболевания коронавирусом

19:34 23.07.2020
В Днепропетровской области автобус слетел в кювет и перевернулся, пострадали 15 человек - полиция

В Днепропетровской области автобус слетел в кювет и перевернулся, пострадали 15 человек - полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Полтавский террорист" был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате - Аваков

В Украине за сутки выявлено 1172 новых случаев заражения COVID-19, 556 выздоровевших, 16 новых жертв вируса

"Полтавский террорист" Роман Скрипник взявший в заложники человека ликвидирован снайпером  - Геращенко

Во время спецоперации "полтавский террорист" был ликвидирован – Нацполиция

В Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина

ПОСЛЕДНЕЕ

"Полтавский террорист" был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате - Аваков

Украина двигается по "желтому сценарию" развития эпидемии COVID-19, можно прогнозировать до 4 тыс. летальных случаев – Ляшко

Супруга рэпера Картрайта не признала вину в убийстве мужа

Иранская сторона заявила о готовности провести очередной раунд переговоров по сбитому самолету МАУ в октябре в Тегеране – МИД

На Окинаве введен режим ЧП в связи с ростом заболеваемости COVID-19

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 17,5 млн, число скончавшихся приблизилось к 680 тыс.

В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявили у 101 человека, 40 выздоровели

В Украине за сутки выявлено 1172 новых случаев заражения COVID-19, 556 выздоровевших, 16 новых жертв вируса

За полгода количество пожаров в лесах выросло втрое, площадь - в 40 раз

Число заражений коронавирусом в Казахстане перевалило за 90 тысяч

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА