В ДТП во Львовской области пострадали два человека, сгорели два мотоцикла

Два мотоциклиста пострадали в ДТП во Львовской области, а также сгорели их транспортные средства, сообщает пресс-служба главного управления Госслужбы по ЧС во Львовской области.

По данным пресс-службы, 31 июля в 22:38 на телефон 101 поступила информация о тройном ДТП возле села Колодрубы Николаевского района: на автодороге Пустомыты-Меденичи столкнулись два мотоцикла и трактор.

В результате столкновения пострадали водители обоих мотоциклов. С травмами различной степени тяжести их доставили в городскую больницу Дрогобыча.

Кроме того, в результате столкновения оба мотоцикла загорелись и были уничтожены огнем.