События

10:52 01.08.2020

В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявили у 101 человека, 40 выздоровели

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В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявили у 101 человека, 40 выздоровели

За минувшие сутки еще у 101 жителя Киева подтвердили заболевание Covid-19, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Днем ранее сообщалось о 110 новых инфицированных киевлян.

За минувшие сутки два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 134 киевлян.

"В настоящее время в столице уже 8342 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - проинформировал мэр.

Среди заболевших: 39 женщин в возрасте от 19 до 84 лет; 59 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет; три девочки - 12, 16 и 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 23 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 40 человек. Всего за период пандемии болезнь преодолели 2981 киевлянин.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Печерском районе – 16, в Дарницком – 15, в Соломенском районе - 14 случаев.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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