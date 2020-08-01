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09:15 01.08.2020

В Украине за сутки выявлено 1172 новых случаев заражения COVID-19, 556 выздоровевших, 16 новых жертв вируса

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В Украине за сутки выявлено 1172 новых случаев заражения COVID-19, 556 выздоровевших, 16 новых жертв вируса

В Украине вновь количество новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки превысило 1 тыс человек: по состоянию на утро субботы зафиксировано 1 172 новых случая, 556 выздоровели, 16 человек из числа ранее заболевших скончались, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 31 июля сообщалось о 1090 инфицированных, 30 июля зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 197 новых заразившихся, 29 июля сообщалось о 1022 новых случая заболевших Covid-19, 28 июля о - 919 случаях, 27 июля - о 807 инфицированных.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро субботы 71 056 человек, выздоровели – 39 308, умерли с начала пандемии от коронавирусной болезни 1 709 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 30 039 человек, что на 600 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано Львовской области (145), Ивано-Франковской области (123), в Одесской области (101) и Киеве (101).

Теги: #коронавирус #украина
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