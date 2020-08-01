За полгода количество пожаров в лесах выросло втрое, площадь - в 40 раз

В первом полугодии 2020 года количество лесных пожаров в Украине по сравнению с прошлым годом увеличилась в три раза, а площадь - в 40 раз, сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на заседании коллегии ГСЧС по итогам роботы за 6 месяцев 2020 года, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Только в лесном фонде страны количество пожаров по сравнению с прошлым годом увеличилась в три раза, а площадь - в 40 раз. Поэтому противодействие пожаров в экосистемах для ГСЧС имеет на сегодня приоритетное значение", - рассказал Чечеткин на заседании коллегии ГСЧС.

Подразделениями ГСЧС осуществлено оперативное реагирование на 50 чрезвычайных ситуаций, а в ходе проведения спасательных и других неотложных работ спасены жизни 2 тыс. 694 граждан.

По итогам коллегии отмечено, что в среднем за сутки подразделения ГСЧС ликвидировали 280 пожаров, а в районе проведения операции Объединенных сил, где спасатели продолжают выполнять задачи по назначению, была оказана помощь органам местной власти в восстановлении 126 жилых домов и уничтожено более 8 тыс. 800 взрывоопасных предметов на загрязненных ВОП территориях Донецкой и Луганской областей.