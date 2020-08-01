События

08:35 01.08.2020

За полгода количество пожаров в лесах выросло втрое, площадь - в 40 раз

1 мин читать
За полгода количество пожаров в лесах выросло втрое, площадь - в 40 раз

В первом полугодии 2020 года количество лесных пожаров в Украине по сравнению с прошлым годом увеличилась в три раза, а площадь - в 40 раз, сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на заседании коллегии ГСЧС по итогам роботы за 6 месяцев 2020 года, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Только в лесном фонде страны количество пожаров по сравнению с прошлым годом увеличилась в три раза, а площадь - в 40 раз. Поэтому противодействие пожаров в экосистемах для ГСЧС имеет на сегодня приоритетное значение", - рассказал Чечеткин на заседании коллегии ГСЧС.

Подразделениями ГСЧС осуществлено оперативное реагирование на 50 чрезвычайных ситуаций, а в ходе проведения спасательных и других неотложных работ спасены жизни 2 тыс. 694 граждан.

По итогам коллегии отмечено, что в среднем за сутки подразделения ГСЧС ликвидировали 280 пожаров, а в районе проведения операции Объединенных сил, где спасатели продолжают выполнять задачи по назначению, была оказана помощь органам местной власти в восстановлении 126 жилых домов и уничтожено более 8 тыс. 800 взрывоопасных предметов на загрязненных ВОП территориях Донецкой и Луганской областей.

Теги: #пожары #гсчс #украина #лес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:22 01.08.2020
Российские наемники совершили 4 обстрела позиций украинских военных на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники совершили 4 обстрела позиций украинских военных на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

07:01 01.08.2020
Диверсантам, взорвавшим в 2014 году мост в Луганской области, сообщено о подозрении - прокуратура

Диверсантам, взорвавшим в 2014 году мост в Луганской области, сообщено о подозрении - прокуратура

05:35 01.08.2020
"Полтавский террорист" Роман Скрипник взявший в заложники человека ликвидирован снайпером  - Геращенко

"Полтавский террорист" Роман Скрипник взявший в заложники человека ликвидирован снайпером  - Геращенко

05:16 01.08.2020
Во время спецоперации "полтавский террорист" был ликвидирован – Нацполиция

Во время спецоперации "полтавский террорист" был ликвидирован – Нацполиция

05:04 01.08.2020
С 1 августа на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности ограничат движение транспорта - КГГА

С 1 августа на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности ограничат движение транспорта - КГГА

03:02 01.08.2020
Директор и юрист госпредприятия, требовавшие взятку за предоставление помещения в аренду, предстанут перед судом – полиция

Директор и юрист госпредприятия, требовавшие взятку за предоставление помещения в аренду, предстанут перед судом – полиция

00:53 01.08.2020
Командование ООС оставило обязательную самоизоляцию для тех, кто едет с ОРДЛО

Командование ООС оставило обязательную самоизоляцию для тех, кто едет с ОРДЛО

00:02 01.08.2020
В Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина

В Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина

22:53 31.07.2020
Кулеба пригласил главу МИД Беларуси на встречу министров Люблинского треугольника

Кулеба пригласил главу МИД Беларуси на встречу министров Люблинского треугольника

22:05 31.07.2020
"Укрзализныця" в связи с усилением карантина временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе – Криклий

"Укрзализныця" в связи с усилением карантина временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе – Криклий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Полтавский террорист" Роман Скрипник взявший в заложники человека ликвидирован снайпером  - Геращенко

Во время спецоперации "полтавский террорист" был ликвидирован – Нацполиция

В Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина

Ведутся переговоры с Фокиным о включении его в переговоры в рамках ТКГ, сообщил Кравчук

Луцкий террорист объявил голодовку, протестуя против условий содержания его в СИЗО

ПОСЛЕДНЕЕ

Число заражений коронавирусом в Казахстане перевалило за 90 тысяч

В Китае за сутки выявлены 68 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

Фармкомпания "Фармак" представит в Музее науки инсталляцию увеличенной копии клетки человека

Запуск французской ракеты Ariane 5 отменен за четыре минуты до старта

Ситуация с коронавирусом во Франции продолжает ухудшаться

Последствия пандемии COVID-19 будут ощущаться десятилетиями - глава ВОЗ

Страны Западной Европы столкнулись с 40-градусной жарой

Ведутся переговоры с Фокиным о включении его в переговоры в рамках ТКГ, сообщил Кравчук

Луцкий террорист объявил голодовку, протестуя против условий содержания его в СИЗО

Еврокомиссия предварительно договорилась с производителем о покупке будущей вакцины против COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА