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07:22 01.08.2020

Российские наемники совершили 4 обстрела позиций украинских военных на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

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Российские наемники совершили 4 обстрела позиций украинских военных на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники совершили 4 обстрела позиций украинских военных на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"31 июля вооруженными формированиями Российской Федерации 4 раза нарушен режим прекращения огня. Вражеские провокации из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия отмечены в районе населенных пунктов Водяное, Южное и Луганское. Одиночные неприцельные обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали….Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В штабе ООС отметили, что подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

"С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

 

 

Теги: #оос #сводка #украина
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