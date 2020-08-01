Диверсантам, взорвавшим в 2014 году мост в Луганской области, сообщено о подозрении - прокуратура

Четырем участникам организованной преступной группы, которые в июле 2014 года совершили подрыв моста, сообщено о подозрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области

"По данным следствия, в начале июля 2014 житель города Лисичанска, находясь в составе незаконного вооруженного формирования РФ - так называемой армии "Юго-Востока" создал и возглавил устойчивую преступную группу. В нее вошли еще трое жителей Донецкой области. Участники группировки имели целью осуществление минирования и подрыва важных объектов инфраструктуры. В середине июля 2014 подрывники заложили взрывчатку на автомобильном мосту между населенными пунктами Золотаревка Попаснянского района Луганской области и Верхнекаменское Бахмутского района Донецкой области, проходил через железнодорожные пути. Переправа была заминирована с помощью шахтного тротила, детонаторов и шахтной подрывной машинки", - говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры Луганской области в пятницу.

Деятельность преступной группы была пресечена 24 июля 2014 после освобождения населенных пунктов Луганщины от незаконных вооруженных формирований РФ.

"Сейчас к одному из подозреваемых применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, другие участники преступной группы объявлены в розыск", - подытожили в прокуратуре.