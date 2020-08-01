Во время спецоперации "полтавский террорист" был ликвидирован – Нацполиция

"Полтавский террорист", который более недели находился в розыске, ликвидирован во время полицейской спецоперации, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Все произошло сегодня, 1 августа, ночью возле поселка Опошня. Полицейские не пострадали. Для задержания правонарушителя проводилась специальная полицейская операция. Когда его действия стали угрожать жизни полицейских, снайпер обезвредил мужчину", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в ночь на субботу.

В полиции позднее обещали рассказать подробности спецоперации.