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05:16 01.08.2020

Во время спецоперации "полтавский террорист" был ликвидирован – Нацполиция

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Во время спецоперации "полтавский террорист" был ликвидирован – Нацполиция

"Полтавский террорист", который более недели находился  в розыске, ликвидирован во время полицейской спецоперации, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Все произошло сегодня, 1 августа, ночью возле поселка Опошня. Полицейские не пострадали. Для задержания правонарушителя проводилась специальная полицейская операция. Когда его действия стали угрожать жизни полицейских, снайпер обезвредил мужчину", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в ночь на субботу.

В полиции позднее обещали рассказать подробности спецоперации.

Теги: #ликвидация #украина #террорист
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