С 1 августа на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности ограничат движение транспорта - КГГА

С 1 августа в районе транспортной развязки на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности ограничат движение транспорта., сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"1 августа начнутся дорожные работы в районе Днепровской набережной и проспекта Соборности. Ограничение движения на данном участке дороги ориентировочно продлится до 25 сентября", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в пятницу вечером.