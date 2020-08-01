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05:02 01.08.2020

В Китае за сутки выявлены 68 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

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В Китае за сутки выявлены 68 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

 

За истекшие сутки в Китае выявлены 68 новых инфицированных COVID-19: 45 больных в активной форме и 23 бессимптомных носителей, сообщил в субботу Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Внутри страны зафиксированы 39 активных случаев: 31 - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, восемь - в северо-восточной провинции Ляонин. Еще шесть активных и 11 бессимптомных "импортированы".

За предыдущие сутки были выявлены 127 больных в активной форме и 11 бессимптомных носителей.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 84 тыс. 337 активных случаев заражения при 2 тыс. 069 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки выявлен 121 новый случай заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии в трех районах зарегистрированы 3 тыс. 785 больных с коронавирусом: в Гонконге - 3 тыс. 272 (27 случаев смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 467 (семь случаев смерти).

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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