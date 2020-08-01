Фармкомпания "Фармак" представит в Музее науки инсталляцию увеличенной копии клетки человека

Фармацевтическая копания АО "Фармак" (Киев) в рамках партнерского проекта представит в Музее науки инсталляцию увеличенной копии клетки человека.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, Музей науки, созданный Малой академией наук Украины при поддержке Министерства образования и науки Украины, откроется осенью 2020 года в новом павильоне "Наука" на ВДНХ.

В экспозиции музея - более 120 интерактивных экспонатов и инсталляций.

Кроме того, в музее откроется отдельная зона, посвященная украинским ученым.

Во время карантина в музее будут предусмотрены усиленные меры безопасности, рекомендованные Министерством здравоохранения, в том числе вход в масках, ограничение количества посетителей благодаря предварительному приобретению билетов с фиксированным временем, дезинфекция интерактивных элементов экспонатов и других поверхностей.

В настоящее время в "Фармаке" работают 150 ученых, из них 40 кандидатов и пять докторов наук. Ежегодно фармкомпания инвестирует в инновации и развитие около 95% прибыли.

Меморандум о сотрудничестве с Малой академией наук Украины "Фармак" подписала в январе 2020 года.