Директор и юрист госпредприятия, требовавшие взятку за предоставление помещения в аренду, предстанут перед судом – полиция

Полиция закончила досудебное расследование в отношении директора и юриста госпредприятия, требовавших у предпринимателя взятку за предоставление в аренду помещения в Харькове (ч.3 ст.368 УК Украины).

"По результатам предварительного расследования 31 июля процессуальным руководителем Харьковской местной прокуратуры № 5 вручены подозреваемым обвинительные акты по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Материалы уголовного производства направлены в Червонозаводский районный суд Харькова", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Замначальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж на своей страницу в Facebook сообщил, что речь идет о должностных лицах "Укренергомережпроекта"

Как сообщалось, 29 апреля в полицию поступила информация о том, что директор и юрист госпредприятия требуют у предпринимателя 29 тыс.300 грн за принятие положительного решения о предоставлении ему помещения в аренду. В тот же день сотрудники полиции задержали обоих в порядке статьи 208 УПК Украины.