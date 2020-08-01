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02:03 01.08.2020

Запуск французской ракеты Ariane 5 отменен за четыре минуты до старта

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Запуск французской ракеты Ariane 5 отменен за четыре минуты до старта

 

Запуск тяжелой ракеты-носителя Ariane 5 Европейского космического агентства (ЕSА), планировавшийся в субботу с космодрома Куру во Французской Гвиане с тремя коммерческими космическими аппаратами, был отменен за четыре минуты до старта из-за выявленных технических проблем, сообщила компания-оператор Arianespace.

"Предстартовый отсчет был остановлен из-за поступившего в последний момент "красного сигнала", - говорится в сообщении компании в "Твиттере".

По словам главы Arianespace Стефана Израэля, контрольные датчики зафиксировали проблему в одной из ступени ракеты-носителя.

Запуск планировался осуществить во временное окно, которое открывалось в 00:30 по парижскому времени 31 июля).

Ракета-носитель должна была вывести на орбиту аппарат MEV-2 (Mission Extension Vehicle) американской корпорации Northrop Grumman, предназначенный для продления сроков эксплуатации спутников. Планировалась его стыковка со спутником связи Intelsat 10-02 на геостационарной орбите, который уже почти исчерпал свои запасы топлива для поддержания ориентации, и "дозаправить" его.

Ракета также должна была вывести на геостационарную орбиту перигеем 250 км и апогеем 35,7 тыс. км спутник Galaxy 30 компании Intelsat для расширения высокочастотного телевизионного покрытия территории США. На нем, кроме того, размещено оборудование Федеральной авиационной администрации США, предназначенное для совершенствования технического обслуживания полетов гражданской авиации.

Третий спутник, который предполагалось вывести на орбиту, является японским телекоммуникационным аппаратом BSAT-4b. Созданный компанией Maxar, он предназначен для телевизионного вещания в формате сверхвысокой четкости (4K и 8K) в Японии.

Теги: #ракета #отмена #франция #старт
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