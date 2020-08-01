События

00:53 01.08.2020

Командование ООС оставило обязательную самоизоляцию для тех, кто едет с ОРДЛО

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Командование операции Объединенных сил приняло решение продлить действие карантина для тех, кто прибывает на подконтрольную украинскому правительству территорию через линию разграничения в Донбассе, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Кроме того граждане, следующие с временно оккупированной территории Украины, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19. Стоит учесть, что граждане Украины (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома", или обсервации", - говорится в сообщении, на официальной странице Оперативно-военного управления Восточного регионального управления в соцсети Фейсбук Госпогранслужбы в пятницу вечером

Для пересечения линии разграничения в КПВВ граждане будут допускаться со средствами защиты органов дыхания. Одновременно в контрольных пунктах сможет находиться такое количество лиц, обеспечит соблюдение социальной дистанции.

Теги: #кпвв #украина #донбасс #пересечение
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