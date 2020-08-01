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00:02 01.08.2020

В Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина

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В Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина

В Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина, которые предусматривают разделение на зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.

В частности, с 1 августа вступает в силу постановление Кабинета министров от 22 июля 2020 №641 "Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Согласно документу, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа 2020 года.

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленая, желтая, оранжевая и красная по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Зеленая зона предусматривает:

- пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

- проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 кв. м;

- кинотеатры с заполненностью на 50%

- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

Желтая зона, кроме ограничений зеленой зоны, предусматривает:

- запрет посещения учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Оранжевая зона  кроме ограничений желтой зоны, предусматривает запреты:

- деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

- плановые госпитализации в больницах;

- спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;

- прием новых смен в детские лагеря;

- ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Красная зона, кроме ограничений оранжевой зоны, предусматривает запреты:

- работа общественного транспорта;

- посещение учебных заведений;

- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Кроме того, при пересечении границы: из стран "зеленой зоны" нужен только страховой полис, для стран "красной зоны" нужен страховой полис + самоизоляция на 14 дней или ПЦР-тест.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50%;

- среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

- показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

- показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.

Усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона.

Переход региона из одной в другую зону возможен при условии, когда 5 дней подряд там наблюдаются изменения одного из определенных показателей.

 

 

Теги: #карантин #украина #правила
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