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22:53 31.07.2020

Кулеба пригласил главу МИД Беларуси на встречу министров Люблинского треугольника

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Кулеба пригласил главу МИД Беларуси на встречу министров Люблинского треугольника

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Республики Беларусь Владимиром Макеем, во время которого стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в энергетической сфере, подготовку к официальному визиту в Республику Беларусь президента Украины, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Министры иностранных дел отдельно остановились на вопросах торгово-экономического сотрудничества, в частности взаимодействия в энергетической сфере…Руководители МИД договорились о проведении в ближайшее время политических консультаций на уровне заместителей министра. Ожидается, что в ходе переговоров стороны уделят внимание вопросам подготовки к официальному визиту в Республику Беларусь президента Украины и проведения Третьего форума регионов Украины и Беларуси, (8-9 октября 2020 в г. Гродно)", - говорится в сообщении, на официальном сайте МИД Украины в пятницу вечером.

Министр иностранных дел Украины отметил, что Украина и Беларусь являются "соседями и друзьями".

"Беларусь и Украина не просто являются партнерами, но и соседями и друзьями. Мы поддерживаем Беларусь в вопросах защиты ее суверенитета и экономической безопасности", - отметил Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства Украины проинформировал белорусского коллегу о начале инициативы трех стран "Люблинский треугольник" и пригласил в Киев в качестве почетного гостя на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши.

Как сообщалось, Польша, Литва и Украина основали формат "Люблинский треугольник". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что этот формат станет важным элементом укрепления Центральной Европы и Украины, как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов.

Теги: #разговор #украина #мид
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