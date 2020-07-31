События

22:14 31.07.2020

Последствия пандемии COVID-19 будут ощущаться десятилетиями - глава ВОЗ

1 мин читать
Последствия пандемии COVID-19 будут ощущаться десятилетиями - глава ВОЗ

 

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу заявил, что последствия пандемии коронавируса будут ощущаться на протяжении десятилетий.

"Пандемия - это кризис в области здравоохранения, который случается раз в столетие, и его последствия будут ощущаться на протяжении десятилетий", - приводят европейские СМИ слова Гебрейесуса.

Он напомнил, что полгода назад ВОЗ из-за коронавируса объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, вызывающую международную обеспокоенность. При этом глава ВОЗ отметил, что на тот момент было зафиксировано менее 100 случаев коронавируса и ни одного летального исхода за пределами Китая.

В пятницу проходит заседание чрезвычайного комитета ВОЗ, который собирается уже четвертый раз по теме коронавируса. Комитет может предложить новые рекомендации или модифицировать существующие.

За время пандемии в мире зарегистрировали 17,6 млн случаев заболевания, около 680 тыс. человек скончались, 11 млн человек выздоровели.

Теги: #последствия #воз #мир #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:26 31.07.2020
Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новые уровни эпидопасности COVID-19, в "красной зоне" Луцк, Тернополь и один район Черновицкой области

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новые уровни эпидопасности COVID-19, в "красной зоне" Луцк, Тернополь и один район Черновицкой области

17:21 31.07.2020
В Украине с 1 сентября школы будут закрывать лишь в районах "красной зоны", где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией

В Украине с 1 сентября школы будут закрывать лишь в районах "красной зоны", где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией

15:47 31.07.2020
Австрия с 1 августа отменяет запрет на посадку самолетов из Украины, однако въезд с целью туризма останется под запретом - посол

Австрия с 1 августа отменяет запрет на посадку самолетов из Украины, однако въезд с целью туризма останется под запретом - посол

14:06 31.07.2020
"Евросолидарность" требует срочно собрать заседание Рады из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

"Евросолидарность" требует срочно собрать заседание Рады из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

13:07 31.07.2020
В двух детсадах Львова обнаружили больных коронавирусом

В двух детсадах Львова обнаружили больных коронавирусом

12:27 31.07.2020
Еще у 110 жителей Киева обнаружили коронавирус за сутки - Кличко

Еще у 110 жителей Киева обнаружили коронавирус за сутки - Кличко

12:25 31.07.2020
Кличко: общежитие Института спецсвязи и защиты информации КПИ закрыли на карантин

Кличко: общежитие Института спецсвязи и защиты информации КПИ закрыли на карантин

11:57 31.07.2020
В ВСУ за сутки 34 человек заболели Covid-19, 4 выздоровели

В ВСУ за сутки 34 человек заболели Covid-19, 4 выздоровели

09:21 31.07.2020
Количество выздоровевших от Covid-19 превысило количество заболевших в 4 областях Украины за сутки, почти половина умерших пришлась на Закарпатье

Количество выздоровевших от Covid-19 превысило количество заболевших в 4 областях Украины за сутки, почти половина умерших пришлась на Закарпатье

09:08 31.07.2020
В Украине за сутки выявлено 1090 новых случаев заражения COVID-19, 598 выздоровевших, 20 новых жертв вируса - СНБО

В Украине за сутки выявлено 1090 новых случаев заражения COVID-19, 598 выздоровевших, 20 новых жертв вируса - СНБО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ведутся переговоры с Фокиным о включении его в переговоры в рамках ТКГ, сообщил Кравчук

Луцкий террорист объявил голодовку, протестуя против условий содержания его в СИЗО

Украинские правоохранители передадут Беларуси информацию, подтверждающую преступную деятельность боевиков ЧВК "Вагнер"

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новые уровни эпидопасности COVID-19, в "красной зоне" Луцк, Тернополь и один район Черновицкой области

Российские наемники с начала суток два раза нарушили режим прекращения огня вблизи Пивденного и Водяного

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" в связи с усилением карантина временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе – Криклий

Страны Западной Европы столкнулись с 40-градусной жарой

Ведутся переговоры с Фокиным о включении его в переговоры в рамках ТКГ, сообщил Кравчук

Луцкий террорист объявил голодовку, протестуя против условий содержания его в СИЗО

Еврокомиссия предварительно договорилась с производителем о покупке будущей вакцины против COVID-19

В Украине завершился весенний призыв на военную службу: в войска направились более 16 тыс. человек – Генштаб ВСУ

Супруге рэпера Картрайта предъявлено обвинение в убийстве мужа

ФГИ расширил центральный аппарат на 160 чел. и привлек в замглавы экс-топ-менеджера WOG

Глава МИД Беларуси проинформировал украинского коллегу о подходах по обеспечению стабильности в стране

Украинские правоохранители передадут Беларуси информацию, подтверждающую преступную деятельность боевиков ЧВК "Вагнер"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА