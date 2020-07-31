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22:05 31.07.2020

"Укрзализныця" в связи с усилением карантина временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе – Криклий

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"Укрзализныця" в связи с усилением карантина временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе – Криклий

С 3 августа в связи с усилением карантинных мероприятий АО "Укрзализныця" временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Указанное ограничение будет действовать для поездов: 41/42 сообщением Днепр-Трускавец; 98/97 Ковель-Киев; 88/87 Ковель-Новоалексеевка; 12/11 Одесса-Львов; 81/82 Киев-Ужгород;  49/50 Киев-Трускавец; 136/135 Черновцы-Одесса; 108/107 Одесса-Ужгород;; 110/109 Львов-Херсон;  86/85 Львов-Новоалексеевка; 715/716 Киев-Львов", - написал Криклий в своем официальном Телеграмм-канале в пятницу вечером.

Министр инфраструктуры Украины отметил, что остановка поездов в Луцке и Тернополе будет разрешена после решения ТЭБ об ослаблении карантинных мероприятий.

"Остановка на указанных станциях будет восстановлена после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мероприятий в Луцке и Тернополе", - подчеркнул Криклий.

 

Теги: #укрзализныця #украина #криклий
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