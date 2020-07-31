Ведутся переговоры с Фокиным о включении его в переговоры в рамках ТКГ, сообщил Кравчук

Участником Трехсторонней контактной группы по Донбассу может стать первый премьер-министр Украины (1990—1992 гг.) Витольд Фокин, сообщил новоназначенный глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

Как сообщается на сайте телеканала, отвечая на вопрос, какие новые фамилии могут появиться в делегации, Кравчук заявил: "Мне известно, что ведутся переговоры с человеком, который известен в Украине. Это Витольд Фокин. Его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс. Чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут".