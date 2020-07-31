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20:27 31.07.2020

Еврокомиссия предварительно договорилась с производителем о покупке будущей вакцины против COVID-19

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Еврокомиссия предварительно договорилась с производителем о покупке будущей вакцины против COVID-19

Европейская комиссия (ЕК) завершила в пятницу предварительные переговоры с фармацевтической компанией Sanofi о покупке вакцины против COVID-19 в случае ее успешной разработки.

"Европейская комиссия делает все возможное, чтобы европейцы получили быстрый доступ к вакцине, которая безопасна и защищает их от коронавируса", - заявила в этой связи председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, добавив, что Брюссель продолжает интенсивные обсуждения с другими производителями вакцин.

Фон дер Ляйен отметила, что пока неизвестно, какая вакцина будет работать лучше всего, поэтому Европа инвестирует в диверсифицированный портфель перспективных вакцин, основанный на различных типах технологий.

Предусмотренный контракт с фирмой Sanofi даст возможность всем государствам-членам ЕС приобрести вакцину. Предполагается, что как только будут подтверждены безопасность и эффективность вакцины, Еврокомиссия создаст договорную базу для закупки 300 миллионов доз от имени всех стран ЕС.

Еврокомиссия также обязуется обеспечить получение вакцины всеми, кто в ней нуждается, в любой точке мира, а не только в ЕС.

Еврокомиссия также готова обсудить с международными партнерами возможность объединения ресурсов для совместного заказа будущих вакцин у производящих компаний. Страны с высоким уровнем дохода могли бы выступить как "инклюзивная международная группа покупателей". Это ускорит разработку безопасных и эффективных вакцин и обеспечит максимальный доступ к ним для всех, кто в них нуждается во всем мире.

В ходе состоявшегося 4 мая 2020 года глобального марафона по сбору средств в фонд борьбы против коронавируса ЕК собрала почти 16 млрд евро.

Корпорация Sanofi планирует получить разрешение Европейского агентства лекарственных средств на продажу своей вакцины в июне 2021 года, после клинических испытаний третьей фазы.

Теги: #ес #договоренности #вакцина
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