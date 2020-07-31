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19:40 31.07.2020

В Украине завершился весенний призыв на военную службу: в войска направились более 16 тыс. человек – Генштаб ВСУ

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В Украине завершился весенний призыв на военную службу: в войска направились более 16 тыс. человек – Генштаб ВСУ

В Украине закончился призыв граждан на срочную военную службу "Весна 2020", всем 16 тыс. призывникам перед отправкой в войска были сделаны тесты на выявление коронавирусной инфекции, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины со ссылкой на Главное управление персонала Генштаба ВСУ.

"Призваны и отправлены в войска (силы) всего 16 460 человек, из них в Вооруженные силы Украины – 9 тыс. человек; Национальную гвардию Украины – 5 460 человек; Государственную специальную службу транспорта - 700 человек; Государственную пограничную службу Украины – 1,3 тыс. человек", - сказано в сообщении Генштаба ВСУ на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что весенний призыв граждан на срочную военную службу с мая по июль проводился в условиях, связанных с мерами, которые осуществляются в государстве с целью недопущения распространения болезни СOVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

"Всем призывникам перед отправкой в войска с помощью местных государственных администраций проводились соответствующие тесты на выявление коронавирусной инфекции. Также молодое пополнение, которое поступало в военные части, в течение двух недель располагалось отдельно от другого личного состава, с целью осуществления их усиленного медицинского наблюдения, контроля и соблюдения мер эпидемиологической безопасности", - сказано в сообщении.

Кроме того, особенностью призыва стала отправка в воинские части призывников в возрасте 18-19 лет только по их собственному желанию (по соответствующим заявлениям) и возможности предоставления отсрочек от призыва на срочную военную службу выпускникам учебных заведений 2020 года, которые готовы учиться для получения следующего высшего уровня образования.

Теги: #всу #призыв #военный
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