Супруге рэпера Картрайта предъявлено обвинение в убийстве мужа

Супруге рэпера из Украины Энди Картрайта Марине Кохал предъявлено обвинение в убийстве мужа.

"В настоящее время подозреваемой предъявлено обвинение", - сообщила в пятницу пресс-служба петербургского управления СКР.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом о ее аресте.

По данным следствия, обвиняемая не позднее 29 июля, находясь в квартире дома по Невскому проспекту в "ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, неустановленным следствием способом причинила смерть своему супругу".

Далее, с целью сокрытия следов преступления, обвиняемая расчленила тело потерпевшего с целью уничтожения, следует из сообщения.

Как сообщалось, накануне после обнаружения в квартире в центре Петербурга расчленённого тела 30-летнего украинского рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) было возбуждено уголовное дело об убийстве. Его супруга Марина Кохал рассказала, что артист умер предположительно 25 июля от передозировки наркотиков. Она якобы расчленила тело и искала способ его сокрыть, чтобы объявить безвести пропавшим.

Энди Картрайт (Александр Юшко) - рэпер, известный участием в российском Versus Battle. В последнее время проживал в Санкт-Петербурге. Первый альбом выпустил в 2012 году.