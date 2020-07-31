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19:05 31.07.2020

Глава МИД Беларуси проинформировал украинского коллегу о подходах по обеспечению стабильности в стране

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Глава МИД Беларуси проинформировал украинского коллегу о подходах по обеспечению стабильности в стране

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщила пресс-служба белорусского МИД.

"Доведены подходы белорусской стороны по обеспечению стабильности внутриполитической ситуации в Республике Беларусь и усилению контроля за пересечением иностранными гражданами государственной границы", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества, график официальных мероприятий на текущий год, а также ход подготовки к проведению 8-9 октября в Гродно третьего Форума регионов Беларуси и Украины.

Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали ночью 29 июля под Минском 32-х граждан РФ, являющихся, по утверждению белорусских спецслужб, бойцами частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны.

30 июля Служба безопасности Украины заявила, что будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии лиц, поскольку многие из них участвовали в боевых действиях в Донбассе на стороне противника. 31 июля МИД Беларуси передал Украине список задержанных и обратился с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины.

Офис генпрокурора сообщил, что 28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258-3 УК Украины). Как пояснили агентству в Офисе генпрокурора, Украина будет просить о выдаче 28 задержанных, которым предъявлены подозрения.

Теги: #разговор #украина #беларусь #мид
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