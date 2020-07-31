Украинские правоохранители передадут Беларуси информацию, подтверждающую преступную деятельность боевиков ЧВК "Вагнер"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранительные органы Украины передадут белорусским коллегам информацию, которая подтверждает преступную деятельность боевиков ППК "Вагнер" на территории Украины.

"Это очень опасная ситуация, когда 33 иностранных наемника, которые проливали кровь и устраивали вооруженные провокации в Сирии, Судане, Ливии и на украинском Донбассе, устраивают свою базу в 1,5 км от резиденции президента страны… По информации наших источников, официально выселившись из отеля и якобы направляясь в аэропорт с целью покинуть в страну, вагнеровцы разместились на специальной базе под Минском, недалеко от резиденции президента Лукашенко. То есть, очевидно, речь идет о какой-то операции спецслужб, очевидно, Российской Федерации", - подчеркнул Аваков, передает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в пятницу.

Так, министр расценивает информацию о задержании боевиков российской частной военной компании "Вагнер" как опасный прецедент, свидетельствующий о намерении иностранного вмешательства в дела независимой Беларуси.

"Обращаюсь к дружескому белорусскому народу с призывом со всей серьезностью отнестись к этой провокации. Мы, украинцы, получили слишком много горя и жертв от действий российских провокаторов и террористов, в том числе - наемников ППК" Вагнер"в Украине в 2014 году. … Наемники убивали, пытали и калечили защитников Украины, в том числе, под Донецком, в Славянске и Горловке", - подчеркнул Аваков.

Он также отметил, что Национальная полиция Украина сейчас расследует целый ряд уголовных дел по указанным преступлениям с участием, в том числе, задержанных на территории Республики Беларусь наемников.

"МВД и другие правоохранительные органы Украины имеют достаточное количество материалов по этим преступлениям. Весь массив информации будет нами передан белорусской стороне…Украина также заинтересована в экстрадиции на нашу территорию ряда задержанных в Беларуси наемников, совершивших преступления в Украине. О чем сообщено компетентным органам Беларуси", - сказал глава МВД.

Помимо прочего, министр также подчеркнул, что провел ряд консультаций о взаимодействии с официальными представителями Беларуси.

"Нестабильность и спровоцированная напряженность в Беларуси нами расценивается как ситуация, которая угрожает Украине в том числе. У нас тоже все начиналось с "зеленых человечков" и "ихтамнетов", а потом пришли отряды Гиркина, Безлера и других, кто развязал в Украине гибридную войну, унесшую десятки тысяч жизней, что продолжается более шести лет. Мы за независимую, успешную Беларусь! ", - подчеркнул Аваков.

Ранее Офис генерального прокурора Украины заявил, что проинформировал компетентные органы Беларуси о намерениях требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников вооруженной агрессии РФ на Донбассе. Офис генпрокурора обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые были задержаны правоохранительными органами этого государства.

28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258-3 УК Украины).

Как пояснили агентству в Офисе генпрокурора, Украина будет просить о выдаче 28 задержанных, которым предъявлены подозрения.

Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали в 29 августа ночью под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны.

Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали в 29 августа ночью под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны.

Госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

30 июля Служба безопасности Украины заявила, что будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков.

31 июля Министерство иностранных дел Беларуси передало Украине список задержанных в Беларуси российских боевиков и обратилось с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины.