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18:26 31.07.2020

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новые уровни эпидопасности COVID-19, в "красной зоне" Луцк, Тернополь и один район Черновицкой области

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Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новые уровни эпидопасности COVID-19, в "красной зоне" Луцк, Тернополь и один район Черновицкой области

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новые уровни эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Украины, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

"Только что закончилось очередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Были установлены новые уровни эпидемической опасности распространения COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2З", - написал Немчинов на своей странице в социальной сети Facebook.

Отмечается, что в "красную" зону попали: города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.

В "оранжевую" зону попали: города Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Тысменицкий район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области и Бучацкий район Тернопольской области.

В "желтую" зону попали: города Винница и Могилев-Подольский, Винницкой, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы Винницкой области, город Нововолынск, Гороховский, Кверцовский, Локачинский, Маневичский и Турийский районы Волынской области, города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области, города Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, а также Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области.

Кроме того, в "желтую" зону попали: город Яремче, Богородчанский, Городеневский, Косовский и Наддвирнянский районы Ивано-Франковской области, Жолковский, Яворовский и Каменно-Бугский районы Львовской области, Бережанский, Гусятинский, Козовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области, Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

По словам министра, указанное решение начнет работать с 3 августа.

"Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет встречаться еженедельно, по пятницам, и обновлять данные, которые будут действовать с понедельника следующей недели", - отметил Немчинов.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге по итогам заседания комиссии ТЭБ и ЧС сообщил, что в регионах, отнесенных к "зеленой" зоне будут действовать те же правила, что установлены для всей Украины в период адаптивного карантина, в частности, ношение маски или респиратора в общественных местах, проведение массовых мероприятий не более одного человека на 5 кв. м, работа кинотеатров и театров разрешается при загрузке на 50%, перевозка пассажиров общественным транспортом разрешается только на местах для сидения, а также соблюдение социальной дистанции и пользование антисептиком.

В "желтой" зоне, которая является буферной, в дополнение к указанным ограничениям запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста.

В "оранжевой" зоне дополнительно запрещается деятельность мест размещения кроме отелей, деятельность развлекательных заведений и заведений общественного питания в ночное время, запрещаются плановые госпитализации в больницах, работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры, детских учреждений, учреждений оздоровления и отдыха. Также в "оранжевой" зоне устанавливаются более жесткие ограничения для массовых мероприятий – 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек-участников.

В "красной" зоне дополнительно запрещается работа общественного транспорта, посещение учреждений образования, закрываются рестораны и торгово-развлекательные центры.

Переход в зону с более строгим карантином происходит, если показатели повышены в чтение пяти дней подряд. При этом вернуться в зону с более мягкими ограничениями можно, если три дня подряд ситуация держится на уровне, установленной для более легкой зоны.

Теги: #карантин #украина #коронавирус
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