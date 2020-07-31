Российские наемники с начала суток два раза нарушили режим прекращения огня вблизи Пивденного и Водяного

Российские наемники с начала пятницы два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"На участках ответственности большинства подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано. С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим тишины - выстрелы из автоматического станкового гранатомета прогремели у Водяного, а неподалеку Пивденного враг использовал стрелковое оружие", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что огневые провокации противника были неприцельными, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Так, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

"Потерь, вследствие вражеских обстрелов в рядах Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.