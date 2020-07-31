События

18:18 31.07.2020

Российские наемники с начала суток два раза нарушили режим прекращения огня вблизи Пивденного и Водяного

1 мин читать
Российские наемники с начала суток два раза нарушили режим прекращения огня вблизи Пивденного и Водяного

Российские наемники с начала пятницы два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"На участках ответственности большинства подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано. С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим тишины - выстрелы из автоматического станкового гранатомета прогремели у Водяного, а неподалеку Пивденного враг использовал стрелковое оружие", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что огневые провокации противника были неприцельными, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Так, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

"Потерь, вследствие вражеских обстрелов в рядах Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Теги: #всу #оос #перемирие #обстрелы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:12 31.07.2020
Председатель ПА ОБСЕ обеспокоен нарушениями прекращения огня на востоке Украины

Председатель ПА ОБСЕ обеспокоен нарушениями прекращения огня на востоке Украины

13:32 31.07.2020
На Донбассе не было обстрелов с полуночи – Минобороны

На Донбассе не было обстрелов с полуночи – Минобороны

11:58 31.07.2020
В районе проведения ООС бойцы Нацгвардии предотвратили поджог соломы на поле и задержали поджигателя

В районе проведения ООС бойцы Нацгвардии предотвратили поджог соломы на поле и задержали поджигателя

11:57 31.07.2020
В ВСУ за сутки 34 человек заболели Covid-19, 4 выздоровели

В ВСУ за сутки 34 человек заболели Covid-19, 4 выздоровели

07:37 31.07.2020
Российские наемники на Донбассе с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня

Российские наемники на Донбассе с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня

18:10 30.07.2020
Пополудни на Донбассе обстрелов не было – штаб ООС

Пополудни на Донбассе обстрелов не было – штаб ООС

17:10 30.07.2020
НАБУ уведомило экс-чиновников ВСУ о подозрении в злоупотреблениях, при обустройстве полигона нанесено более 37 млн грн убытков

НАБУ уведомило экс-чиновников ВСУ о подозрении в злоупотреблениях, при обустройстве полигона нанесено более 37 млн грн убытков

15:11 30.07.2020
Российские наемники с начала суток дважды обстреляли украинские позиции на Луганском направлении

Российские наемники с начала суток дважды обстреляли украинские позиции на Луганском направлении

13:12 30.07.2020
В зоне проведения ООС не фиксируется эскалация, одиночные обстрелы не являются системными, доложил Зеленскому главком ВСУ

В зоне проведения ООС не фиксируется эскалация, одиночные обстрелы не являются системными, доложил Зеленскому главком ВСУ

10:46 30.07.2020
В ВСУ за сутки 20 новых случаев заболевания COVID-19, всего болеет 159 человек

В ВСУ за сутки 20 новых случаев заболевания COVID-19, всего болеет 159 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинские правоохранители передадут Беларуси информацию, подтверждающую преступную деятельность боевиков ЧВК "Вагнер"

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новые уровни эпидопасности COVID-19, в "красной зоне" Луцк, Тернополь и один район Черновицкой области

Украина будет просить Беларусь о выдаче 28 задержанных боевиков

В Украине с 1 сентября школы будут закрывать лишь в районах "красной зоны", где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией

Netflix снимает свой первый фильм в Украине - Ткаченко

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД Беларуси проинформировал украинского коллегу о подходах по обеспечению стабильности в стране

Украинские правоохранители передадут Беларуси информацию, подтверждающую преступную деятельность боевиков ЧВК "Вагнер"

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новые уровни эпидопасности COVID-19, в "красной зоне" Луцк, Тернополь и один район Черновицкой области

Украина будет просить Беларусь о выдаче 28 задержанных боевиков

В Украине с 1 сентября школы будут закрывать лишь в районах "красной зоны", где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией

Netflix снимает свой первый фильм в Украине - Ткаченко

В Киеве СБУ задержала организатора межрегиональной группировки торговцев оружием

Австрия с 1 августа отменяет запрет на посадку самолетов из Украины, однако въезд с целью туризма останется под запретом - посол

ГБР закрыло "дело о Томосе", но не сказало, кто понесет ответственность за трату госресурсов на его "расследование" – адвокат Головань

Австрия снимает запрет на рейсы из Украины, но усложняет правила въезда

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА