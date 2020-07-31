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17:21 31.07.2020

В Украине с 1 сентября школы будут закрывать лишь в районах "красной зоны", где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией

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В Украине с 1 сентября школы будут закрывать лишь в районах "красной зоны", где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией

С 1 сентября на карантин будут закрывать школы только в районах, где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией (районы "красной зоны"), сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"С 1 сентября 2020 года в Украине откроются все школы. Однако, если эпидемиологическая ситуация в районе не будет удовлетворять требованиям Министерства здравоохранения, образовательные учреждения будут вынуждены закрыть на карантин. Закрывать школы будут только в районах "красной зоны" - где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией", - говорится в сообщении правительства.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что учебный год по всей территории Украины начнется вовремя, с 1 сентября, в соответствии с эпидемиологической ситуацией на местах.

Премьер отметил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации, в отдельных территориях, районах, городах "красной" зоны будут приниматься отдельные решения.

Теги: #карантин #школы #коронавирус #кабмин
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