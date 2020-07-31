Netflix снимает свой первый фильм в Украине - Ткаченко

Американский видеосервис Netflix Inc. снимает свой первый фильм в Украине, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Netflix снимает свой первый фильм в Украине! На выходных познакомился с командой проекта и, наконец, могу рассказать такие крутые новости. Это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне – "The Last Mercenary". Львиная доля съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать в Париже. По сюжету события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров - Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов", - написал Ткаченко на своей в соцсети Facebook.

По его словам, ответственные за часть съемок в Украине - международная кинокомпания Apple Tree и отечественная Star Media.

"Кстати, съемки уже стартовали и продлятся до осени. Надеюсь, лента еще и первой получит рибейты в Украине", - добавил министр.