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17:00 31.07.2020

В Киеве СБУ задержала организатора межрегиональной группировки торговцев оружием

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В Киеве СБУ задержала организатора межрегиональной группировки торговцев оружием

Служба безопасности Украины, в рамках усиления мер безопасности в Киеве и других регионах страны, задержала в столице организатора группировки, которая занималась нелегальным сбытом военных средств поражения.

"По предварительной версии следствия, фигурант наладил незаконное изготовление средств поражения для продажи. Подпольный цех был оснащен на территории одного из регионов нашей страны. Готовую продукцию сообщники переправляли в столицу почтовыми сервисами. Полученное оружие организатор группы реализовывал через личные связи, в частности в криминальных кругах Киева и других регионах Украины", - сообщает в пятницу пресс-центр СБ Украины.

Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов нелегального сбыта злоумышленником средств поражения.

Во время обысков по месту жительства фигурантов и "производства" правоохранители обнаружили 3 пистолета-пулемета системы "SA-26" и 9 магазинов к ним, карабин марки "Форт-201", почти 500 патронов различного калибра, 9 магазинов к автомату Калашникова, а также большое количество запчастей и элементов к стрелковому оружию и боеприпасов. Полученные средства поражения направлены на экспертизу.

Сейчас решается вопрос о сообщение организатору группировки о подозрении по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет", - отметили в СБУ.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.

"Также проверяется информация о нелегальном поступлении обнаруженных боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил", - добавили в СБУ.

Теги: #опг #сбу #оружие #криминал
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