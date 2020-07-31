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16:12 31.07.2020

Председатель ПА ОБСЕ обеспокоен нарушениями прекращения огня на востоке Украины

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Председатель ПА ОБСЕ обеспокоен нарушениями прекращения огня на востоке Украины

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели выразил глубокую обеспокоенность в связи с недавними сообщениями о нарушениях прекращения огня в Донецкой области сразу после согласия Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) относительно дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года

Как сообщает пресс-служба ПА ОБСЕ в пресс-релизе, распространенном в пятницу, Церетели также подчеркнул важность поддержания прекращения военных действий и призвал стороны соблюдать приказы о прекращении огня и выполнять свои обязательства, предусмотренные Минскими соглашениями.

"Соглашение о прекращении огня, достигнутое в ходе встречи Трехсторонней контактной группы, стало важным шагом на пути к реализации минских соглашений. Устойчивое политическое урегулирование конфликта на востоке Украины должно основываться, прежде всего, на прекращении вооруженных столкновений. Для людей в зонах конфликта, которые в наибольшей степени пострадали от военных операций, эта долгожданная тишина стала сигналом надежды на прекращение их страданий в обозримом будущем", - сказал председатель ПА ОБСЕ.

Выражая сожаление в связи с эскалацией ситуации на восточной Украине и нарушением соглашений о прекращении огня, о чем сообщила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине, президент Церетели призвал стороны воздерживаться от провокационных действий и соблюдать международные обязательства.

"Я очень разочарован тем, что меры по прекращению огня были нарушены так быстро. Всеобъемлющее урегулирование может быть достигнуто только через взаимное доверие к соглашениям. Неуважение к обязательствам по прекращению огня ставит под угрозу будущие переговоры и усилия по урегулированию конфликта. Все слова, высказанные сторонами конфликта, должны соответствовать их действиям. Я призываю стороны конфликта немедленно прекратить нарушения режима прекращения огня и неукоснительно выполнять свои обязательства", - отметил он.

В то же время Церетели также подчеркнул усилия, предпринятые в рамках ТКГ, подчеркнув, что "положить конец конфликту может только дипломатический диалог, ориентированный на результаты и основанный на политической воле к имплементации Минских соглашений".

Как сообщалось, накануне ТКГ достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

По данным штаба Операции Объединенных сил, в первые же сутки российские наемники 3 раза открывали огонь на Донбассе, 29 июля – 1 раз, 30 июля – 2 раза. За сутки 28 июля и 31 июля по состоянию на 12.00 не было ни одного обстрела.

Теги: #оос #донбасс #перемирие #обсе #церетели
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