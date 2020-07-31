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15:47 31.07.2020

Австрия с 1 августа отменяет запрет на посадку самолетов из Украины, однако въезд с целью туризма останется под запретом - посол

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Австрия с 1 августа отменяет запрет на посадку самолетов из Украины, однако въезд с целью туризма останется под запретом - посол

Австрия с 1 августа отменяет запрет на посадку самолетов из Украины, однако общий режим въезда для украинских граждан в эту страну остается неизменным - въезд с целью туризма останется под запретом, сообщил посол Украины в Вене Александр Щерба.

"У меня две новости - хорошая и плохая. Хорошая заключается в том, что с 1 августа Австрия отменяет запрет на посадку самолетов из "стран риска", в том числе из Украины. Плохая заключается в том, что похоже на то, что общий режим въезда украинцев в Австрию остается неизменным. То есть - никакого туризма. Въезжают те, кто имеет вид на жительство, те, кто летит по особым семейным обстоятельствам (свадьба, воссоединение семьи, похороны...), а также на срочное лечение. Все должны иметь при себе свежий тест на Covid", - написал он в Facebook в пятницу.

По словам Щербы, официальную ноту о новом режиме ожидают в субботу.

"Знаю, что очень много вопросов от украинских студентов, которые только что поступили в австрийские вузы, поэтому еще не имеют вида на жительство. Ответа о порядке их прибытия я пока не имею. Буду иметь - напишу", - добавил дипломат.

Теги: #туризм #австрия #коронавирус
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