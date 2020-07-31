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15:06 31.07.2020

В деле по обвинению «луцкого террориста назначено 30 экспертиз, допрошены более 30 потерпевших

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В деле по обвинению «луцкого террориста назначено 30 экспертиз, допрошены более 30 потерпевших

В рамках расследования уголовного производства по обвинению Максима Кривоша, удерживавшего заложников в автобусе в Луцке, допрошены более 30 свидетелей, 16 потерпевших, назначено 30 экспертиз, сообщил начальник следственного отдела Управления СБУ в Волынской области Александр Хитрик.

На брифинге в пятницу в Луцке он рассказал, что продолжается досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Кривоша, который подозревается в захвате заложников, террористическом акте, покушении на убийство сотрудника правоохранительного органа, незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ст. 348 и ч.ч. 1, 2 ст. 263 УК Украины).

«В частности, в уголовном производстве допрошены 16 потерпевших, назначено 30 экспертиз (взрывотехническая, судебно-баллистическая, экспертиза холодного оружия, автотовароведческая, лингвистическая и др ..), допрошено в качестве свидетелей 33 человека, проведен ряд обысков в местах пребывания подозреваемого» , - сказал Хитрик.

Также руководитель следственного отдела продемонстрировал журналистам фотографии сувенирных купюр, которые были изъяты у подозреваемого при задержании, - Кривош предлагал их водителю автобуса в качестве оплаты за проезд.

Хитрик отметил, что досудебное расследование продолжается, проверяются все связи подозреваемого, устанавливается происхождение оружия. Все заявления, сделанные Кривошем, также будут проверены.

Утром 21 июля в центре Луцка мужчина, назвавшийся как "Максим Плохой" захватил рейсовый автобус пригородного сообщения, при себе имел взрывчатку и оружие. В автобусе находились 13 человек.

Полиция установила личность правонарушителя – Максим Кривош (1975 г.р), официально проживает в Дубно (Ровенская область), там находится его семья. Уроженец пос. Гай, Оренбургской области Российской Федерации. Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений

В сети Интернет была размещена книга автора "Максима Плохого", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.

Вечером все заложники – 13 человек были освобождены, террорист задержан. Этому предшествовал разговор с Кривошем президента Украины Владимира Зеленского, размещение в соцсетях видеообращения главы государства о необходимости просмотра документального фильма о защите животных (этого требовал злоумышленник). Сразу после освобождения заложников видеообращение было удалено.

22 июля правоохранители сообщили Кривошу о подозрении в совершении террористического акта, захвате и содержании лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст.258, ч.2 ст.147, ст.348, ч.1 ст.263 УК Украины).

23 июля горрайонный суд Луцка избрал Кривошу меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 сентября.

Теги: #расследование #сбу #террорист #луцк
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